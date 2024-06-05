Клуб Роналду заманює зірку Ліверпуля – Аль-Наср має варіант "Б" і може привести для Кріштіану екс-одноклубника
Аль-Наср планує посилити воротарську лінію і націлився на голкіпера Ліверпуля Аліссона.
У сезоні 2023/24 команда Кріштіану Роналду не виграла жодного трофея. Аль-Наср, щоб мати змогу конкурувати з Аль-Хілялем, збирається влітку посилити свою команду.
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Як повідомляє Ніколо Скіра, "лицарі надії" націлилися на голкіпера Ліверпуля Аллісона. Утім, Аль-Наср не єдиний саудівський клуб, який стежить за бразильцем. У разі, якщо не вдасться виграти конкуренцію за гравця, керівництво розробило план "Б".
Аль-Наср розраховує підписати Кейлора Наваса або Войцеха Щенсни з Ювентуса. Поляк не налаштований на переїзд у Саудівську Аравію і хотів би продовжувати виступати в Європі. Костариканець найбільш ймовірний трансфер, оскільки ПСЖ не планує залишати його в команді.
Нагадаємо, Кейлор Навас вже виступав в одній команді з Кріштіану Роналду. Голкіпер та нападник грали разом за Реал з 2014 по 2018 роки.
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