Саудівський гранд обирає між Едерсоном та Аліссоном, стверджує TEAMTalk.

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Аль-Наср вже має усну домовленість з кіпером Ман Сіті, проте "містяни" чекають 50 млн євро компенсації. "Лицарі Неджда" вважають, що за такі гроші можна отримати елітного воротаря. Аль-Наср спробує заманити іншу зірку – Аліссона. Щоправда, Ліверпуль також навряд дешево відпустить свого основного воротаря.

Додамо, що в минулому сезоні 30-річний Едерсон провів 43 матчі, пропустив 34 голи і оформив 16 "кліншитів". Аліссон старший на один рік і мав такі показники – 32 матчі, 32 пропущені та 11 "кліншитів".

Ліверпуль офіційно здихався вічного резервіста – грав 2 роки тому, пускав 7 голів у одному матчі і ховав команду в ЛЧ