Чень Яньшень – президент Еспаньйола – вирішив змінити головного тренера, не чекаючи завершення сезону. Відповідно, 47-річний Вісенте Гомес, який очолював "папуг" два роки і повернув команду в Прімеру, шукатиме нове місце роботи. Про відхід наставника повідомив офіційний сайт клубу.

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В останніх матчах сезону проти Валенсії та Гранади командою керуватиме Луїс Бланко – наставник молодіжки, який вже провів перше тренування.

Разом із тренером Еспаньйол покинув спортивний директор Франсіско Руфете – колишній гравець Валенсії, з якою ставав чемпіоном Іспанії та виграв Кубок УЄФА. Він працював у клубі з 2018 року. Керівництво ухвалило рішення не продовжувати з ним контракт.

За два тури до завершення чемпіонату Іспанії 2021/22 "папуги" гарантували собі місце в еліті, хоч і програли 4 з 5-ти останніх матчів.

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