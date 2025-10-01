– Розумію, що може не назвете точну суму, але який зараз бюджет клубу?

– Та чому ні? Раз ми вже про це говоримо і ви так довго чекали на це інтерв’ю. Дивіться, у нас загалом все прозоро. Ми ж регулярно подаємо звітність. У нас вже 2024 рік повністю закритий фінансово. Ми потім дамо вам конкретні цифри.

За минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 млрд грн, що відповідає 36,5 млн євро. З цієї суми тільки податків, пов’язаних із виплатою зарплати, було сплачено на загальну суму 212 млн грн. (4,86 млн євро) та 17 млн грн (390 тисяч євро) інших податків, з яких більша частина – податки на землю. У нас три об’єкти на великих земельних ділянках.

А також 32,6 млн грн (761 тисяча євро) комунальних платежів – газ, електрика, вода. Та практично 155 млн грн (3,53 млн євро) витрат на участь команд у змаганнях та тренувальних зборах. Це виїзди, заявкові збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти команди. Тобто це колосальні витрати.

При цьому сума витрат за 8 місяців 2025 року в нас вже перевищує 1 млрд гривень (22,3 млн євро), з яких тільки податків на 191 млн грн (4,15 млн євро) та понад 50 млн грн (1,1 млн євро) комунальних платежів.

Тобто бюджет клубу складає в середньому 35-40 млн євро на рік. Це не враховуючи можливих витрат на трансфери та суттєву модернізацію інфраструктури, – заявив у коментарі Tribuna Дмитро Бріф.

Додамо, що Бріф став гендиректором Динамо наприкінці 2024 року, змінивши на посаді Резо Чохонелідзе.

