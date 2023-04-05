Клуб Першої ліги змінив назву
Представник другого дивізіону України провів своєрідний ребрендинг.
Чернігів, який після першої частини сезону потрапив до групи вильоту, виступатиме під новою назвою, повідомляє Sportarena.
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Клуб розпочав співпрацю з місцевою Школою вищої спортивної майстерності (організація керується Міністерством спорту України та фінансується з обласного бюджету) та відтепер називатиметься ФК Чернігів-ШВСМ. На офіційному сайті про зміни поки не оголошували.
Нагадаємо, підопічні Валерія Чорного змагатимуться за збереження прописки у Першій лізі (зараз у команди 11 очок). У першому матчі, який відбудеться у суботу, 8 квітня, чернігівці прийматимуть Маріуполь.
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