Чернігів, який після першої частини сезону потрапив до групи вильоту, виступатиме під новою назвою, повідомляє Sportarena.

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Клуб розпочав співпрацю з місцевою Школою вищої спортивної майстерності (організація керується Міністерством спорту України та фінансується з обласного бюджету) та відтепер називатиметься ФК Чернігів-ШВСМ. На офіційному сайті про зміни поки не оголошували.

Нагадаємо, підопічні Валерія Чорного змагатимуться за збереження прописки у Першій лізі (зараз у команди 11 очок). У першому матчі, який відбудеться у суботу, 8 квітня, чернігівці прийматимуть Маріуполь.

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