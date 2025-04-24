Керівництво лідера Першої ліги – Епіцентра – готується витратитися на будівництво нової арени, аби виступати в елітному дивізіоні чемпіонату України.

"Команда з Кам'янця-Подільського не зможе виступати у Хмельницькому, бо ця арена не відповідає вимогам.

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У найближчій перспективі планують грати матчі УПЛ в Тернополі – його розглядають як базове місто.

Паралельно думають про те, щоб зробити ремонт і в Хмельницькому. У перспективі власник Олександр Герега планує збудувати новий стадіон біля Києва", – сказав Бурбас в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, за 5 турів до фінішу Епіцентр лідирує у турнірній таблиці Чемпіонської групи, випереджаючи найближчих переслідувачів на 9 очок.

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