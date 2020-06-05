Клуб Першої ліги заявив про неможливість участі у дограванні турніру

Директор Кремня Андрій Недяк пояснив, чому клуб проголосував проти відновлення розіграшу Першої ліги.

"Якби у нас був об'єднаний колектив, ми б всі питання вирішили за кілька секунд. Клуби потрібно об'єднувати.

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Клуби першої сімки мають хорошу інфраструктуру. Думаю, якщо б вони розіграли "пульку" (міні-турнір з кількома командами – прим.), переглядів було б більше, ніж в деяких матчах УПЛ.

Вважаю, що чемпіонат продовжити ми не зможемо. Кремінь не зможе брати участь в чемпіонаті, тому що у нас скоро почнеться процес перереєстрації", – цитує Недяка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги проголосували за відновлення розіграшу турніру. Останнє слово залишається за виконкомом УАФ. Після 19-ти турів Кремінь розташувався на 13-му місці.

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