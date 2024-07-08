"Хочемо поставити крапку у спекуляціях навколо так званого "зняття" Хуста з Першої ліги сезону-2024/2025.

Клуб Першої ліги може припинити існування – про об'єднання і переїзд не домовились, все через проблеми з ТЦК

Увесь керівний склад клубу спростовує дану інформацію та закликає довіряти лише надійним джерелам інформації.

Хуст продовжуватиме як і раніше писати свою історію у м. Хуст та за його межами, де разом із Вами, наші дорогі вболівальники, будемо розділяти наші спільні перемоги! Хуст розпочне цього тижня підготовку до сезону-2024/25 у Першій лізі. Перший двотижневий збір пройде у Хусті. На цьому етапі підготовки команда працюватиме у режимі дворазових тренувань", – йдеться у заяві прес-служби.

Нагадаємо, у перехідних матчах Хуст поступився Звягелю і вилетів у третій дивізіон. Однак після зняття зі змагань чемпіона Другої ліги – Дружби – закарпатці погодились замінити мирівчан у Першій лізі. Але після того, як ТЦК мобілізували з команди Миколу Сираша, Хуст втратив можливість запрошувати до себе гравців через відсутність гарантії безпеки та можливості бронювання від мобілізації. Хуст спробував об'єднатися з Подолянами і переїхати у Тернопіль, але переговори не увінчались успіхом. Згодом головний тренер Володимир Циткін заявив, що гравців було розпущено і клуб може припинити існування.

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