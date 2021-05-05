Уболівальники отримали розкішний подарунок від команди з обласного центру у зв'язку зі 100-річчям клубу.

Керівництво Миколаєва вирішило встановити фіксовану ціну на квитки на домашні матчі до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відтепер кожен охочий зможе відвідати поєдинок улюбленої команди всього за 1 гривню. Такий подарунок фанатам обумовлений особливою подією – святкуванням 100-річчя клубу. У поточному сезоні Миколаїв проведе на власному полі ще шість матчів.

Нагадаємо, Миколаїв у турнірній таблиці Першої ліги після 24-х турів йде п'ятим, маючи у своєму активі 39 очок.

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