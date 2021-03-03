Хавбек пройшов тренувальні збори з командою, проте не підписав повноцінний контракт з ВПК-Агро, інформує meta-ratings.

Минай підсилився вихованцем Динамо

Зазначається, що Морозенко вже покинув розташування команди. Першу половину сезону Євген провів у складі Черкащини, в складі якої провів 9 матчів у Другій лізі та ще 1 в Кубку України. За свою кар'єру півзахисник виступав за Динамо-2, Верес, Олександрію, Олімпік, Чорноморець, чеський Слован та грузинську Гурію.

До слова, ВПК-Агро перебуває на 13 місці в Першій лізі та розпочне другу частину сезону матчем з Оболонню вже 4 березня.

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