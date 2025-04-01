– Де Вікторія гратиме домашні матчі навесні?

– У мене немає відповіді на це запитання. Ще нічого не вирішено. Чекаємо на відповідь від Сумської обласної військової адміністрації. Звичайно, ми хочемо справді грати вдома, повноцінно, а не формально... Подивимося. Ми і так майже весь минулий сезон грали то тут, то там.

Екс-бомбардир Кривбаса офіційно підписав контракт із несподіваним клубом

– Якщо у Сумах грати буде заборонено, то де таки гратиме ваша команда формально домашні поєдинки?

– Швидше за все, орендуватимемо стадіон у Києві чи Борисполі, а можливо – у Черкасах. Поки що розглядається кілька варіантів, але, повторюся, дуже сподіваюся, що все ж таки гратимемо в Сумах, – сказав Безсмертний у інтервʼю Українському футболу.

До слова, сьогодні, 1 квітня, Вікторія вилетіла з Кубка України від Буковини (1:2). Наразі команда перебуває у групі за збереження прописки в Першій лізі.

Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії