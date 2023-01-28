Український півзахисник Ілля Коваленко продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-форвард Львова проміняв УПЛ на середняка Першої ліги

Про терміни та умови контракту з черкащанами не повідомляється. За нову команду він виступатиме під номером 13.

Нагадаємо, 32-річний вінгер перейшов у ЛНЗ ще рік тому, але через війну так і не встиг дебютувати, вирушивши в оренду в литовський Екранас. 1 липня 2022 року перебрався у статусі вільного агента в казахський Акжайик, за який виступав дотепер (5 голів і 4 асисти у 15 матчах). В Україні Ілля встиг пограти за кам'янську Сталь, Кривбас, Гірник, Полтаву, Оболонь, Десну, Суми та Інгулець. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

До слова, ЛНЗ за підсумками першого кола потрапив у Чемпіонську групу Першої ліги, де боротиметься за вихід в еліту.

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