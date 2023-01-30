Український захисник Олександр Насонов повернувся в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

Екс-форвард Львова проміняв УПЛ на середняка Першої ліги

Деталі угоди не розголошуються, хоча Transfermarkt вказує на піврічний термін співпраці. 30-річний футболіст виступатиме за нову команду під 23-м номером. Цікаво, що у 2021 році Насонов вже грав за ЛНЗ – тоді він у 17 матчах забив 3 голи.

Нагадаємо, Насонов – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Встиг пограти також за Волинь, донецький Металург, білоруський Граніт, Маріуполь, київський Арсенал та Львів. Останнім його клубом був Пахтакор, де він виступав під керівництвом Максима Шацьких і з яким став чемпіоном Узбекистану. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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