– Команда в оптимальних кондиціях завдяки тривалій та якісній зимовій підготовці. Ми провели найдовші збори серед усіх клубів – три місяці. Це було заплановано головним тренером, і ми реалізували його бачення, розділивши підготовку на три етапи: стартовий збір на базі у Щасливому, найдовший етап підготовки на Львівщині та фінальний етап, уже менш фізично насичений – знову у Щасливому, де команда перейшла на натуральне поле.

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Ми забезпечили гравцям найкращі можливі умови в Україні: якісні тренувальні поля, комфортне проживання, правильне харчування, а також усі необхідні реабілітаційні та відновлювальні процедури.

– Чи ставить команда завдання стати переможцем Першої ліги у цьому сезону, не кажучи про вихід до УПЛ? Чи це важливо для клубу?

– Так, керівництво клубу – президент Володимир Носов та голова наглядової ради Богдан Бойко – ставлять перед командою завдання посісти перше місце у Першій лізі. Проте найголовніше – це забезпечити для Металіста 1925 прямий вихід в УПЛ, – сказав Коротун в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, наразі Металіст 1925 займає 5-те місце у чемпіонській групі Першої ліги. Команда Патріка ван Леувена набрала 25 очок та відстає від лідера, Епіцентру на чотири пункти.

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