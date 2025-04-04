Про перехід 22-річного гравця повідомила прес-служба клубу. Деталі угоди не розголошуються. Основною позицією Педро є лівий півзахисник, проте він також може зіграти на позиції лівого захисника.

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Новачок ЮКСА раніше виступав за нижчолігові бразильські клуби та Палмейрас U-20. Останнім часом півзахисник грав за Портімоненсе U-23 у Португалії. Варто відзначити, що Педро Акасіо є вже сьомим бразильцем у складі клубу Першої ліги. Крім нього, гравцями ЮКСА є Ромаріньйо, Венді, Габріель Гоуларт, Матеус Сьєбен, Гонсалвеш дос Сантос Матеус та Росіан.

До слова, наразі команда з Київської області займає 7-ме місце у Чемпіонській групі Першої ліги. У доробку клубу 22 набрані бали.

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