Напередодні Sport.ua повідомив, що Хуст вирішив відмовитися від участі у Першій лізі та припинить існування. Футболісти буцімто вже отримали статус вільних агентів, клуб з ними повністю розрахувався і більшість з них перебуває на перегляді в інших командах.

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Раніше ходили чутки, що закарпатці об'єднаються з Подолянами, переїдуть у Тернопіль і з наступного сезону у Першій лізі буде виступати новий клуб Хуст-Подоляни (замість чемпіона Другої ліги – Дружби (Мирівка), яка знялась зі змагань через закон про мобілізацію (керівництво не може забронювати гравців і гарантувати безпеку від дій ТЦК). З тієї ж причини ніби-то припинить існування і Хуст. Головний тренер закарпатців Володимир Циткін пролив світло на ситуацію у клубі.

"Так, це правда, були перемовини, але президенти не домовились – тобто ми з Подолянами не будемо. Щодо нашої команди, то поки інформації жодної немає. Клуб шукає можливості взяти участь у розіграші Першої ліги, але станом на сьогодні не можу нічого конкретно сказати. Чому не вдалося домовитися з Подолянами? Я так розумію, що і через фінанси, і через футболістів.

Не можу сказати, чи повернеться клуб на Закарпаття, якщо все ж гратиме у Першій лізі. Залежить від того, чи існуватиме клуб та в якому форматі. Сьогодні все, що не скажу – це буде попередня інформація.

Думаю, що в будь-якому випадку впродовж тижня-двох буде точно відомо. Федерація повинна скласти календар чемпіонатів і все інше. Зараз така ситуація, що невідомо, що буде у вищій лізі, скільки команд, хто буде грати – і те саме у нас, у ПФЛ. Шукаємо можливість", – сказав Циткін у коментарі Tribuna.

До слова, Хуст був включений у склад учасників Першої ліги на наступний сезон, Подоляни теж проводили атестацію, щоб отримати статус професійного клубу.

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