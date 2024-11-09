Напередодні у Києві відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Одну з пар склали представники Першої ліги – Буковина та Вікторія, де в ролі господаря виступатиме чернівецька команда.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізнались своїх суперників

За інформацією Sport.ua, Буковина цей поєдинок хоче провести на своєму полі. Однак проблема в тому, що починаючи з 1/4 фіналу матчі можуть приймати лише ті арени, які відповідають вимогам Прем'єр-ліги. Чернівецький стадіон таким умовам не відповідає через відсутність штучного освітлення та підігріву.

Як наслідок, керівництво Буковини звернулося до УАФ з проханням дозволити зіграти в Чернівцях, мотивуючи це тим, що гратимуть представники Першої ліги. Якщо згоди не буде отримано, то розглядатимуться запасні варіанти з проведенням матчу у Львові або в Тернополі.

Нагадаємо, базова дата проведення чвертьфіналів – 2 квітня 2025 року.

"У Кубку кубків ми горіли, але не перегоріли": Решко – про фінал з Ференцварошем, літак Щербицького і 12 доларів премії