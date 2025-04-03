Першолігова ЮКСА офіційно оголосила про перехід в їх склад сина легендарного Ромаріо – Ромаріньо. Про це "хрестоносці" повідомили на своїй сторінці в Instagram.

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Бразильський новачок ЮКСА звик грати на позиції центрального нападника, але здатний діяти й на правому фланзі атаки. 31-річний форвард вже встиг зіграти за "хрестоносців" у кількох товариських матчах.

Додамо, що Ромаріньо довгий час перебував без клубу. Останньою його командою була бразильська Амеріка. Кар'єра в сина чемпіона світу 1994 року не така яскрава, як у батька. До цього Ромаріньо пограв у низці бразильських команд, Японії, а також Болівії.

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