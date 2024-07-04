"Звісно, відчуваю емоції насамперед гордості – для України це вперше. Звісно, ми готуємося повним чином і хочемо якнайкраще себе проявити. Дуже радий, що потрапив до фінального списку. Моя родина дуже пишається.

Ротань оголосив попередню заявку збірної України на Олімпіаду – багатьох зірок не відпустили, ще 4 треба викинути

Представляємо країну на Олімпіаді. Вже довели багато чого, що наша нація – найкраща. Нам потрібна підтримка нашого народу, і ми все для них зробимо. Ще до публікації офіційного списку були дзвінки зі штабу Ротаня, ми розмовляли. Вирішували, аби мене відпустили, – це було не так легко.

Клуб одразу зрозумів мою позицію, що я люблю свою країну, і маю бути на Олімпіаді за будь-яких обставин. Дискусія тривала недовго, вони хотіли мене залишити. Розумію клуб та їхню поведінку. Але потрібно розуміти, що в такому становищі наша країна – маємо її підтримати всі разом.

Є приказка, що головне – участь. У мене найвищі цілі – звісно, це перемога на Олімпіаді. Як буде, ніхто не знає. Але що ми і особисто я викладемося на 100%, я можу підтвердити. Звісно, вже чув імена Альвареса і Отаменді. Але насамперед ми виходимо грати проти них і не маємо дивитися на імена, чи імениті вони. Мусимо грати у свій футбол і демонструвати наші прізвища на спинах", – поділився Хлань у коментарі Суспільне.спорт.

Нагадаємо, суперниками України на груповому етапі Олімпіади-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

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