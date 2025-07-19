Головний тренер Інтера Маямі Хав'єр Маскерано розповів, що не хоче, щоб футболісти команди Ліонель Мессі та Жорді Альба грали в Матчі всіх зірок МЛС.

Мессі та Альба стали двома представниками Інтера Маямі, яких обрали для участі в Матчі всіх зірок, який відбудеться 23 липня в Остіні.

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"Гравців викликали, я б хотів, щоб вони могли відпочити й не грали, але це не моє рішення. Я розумію, наскільки важливий Матч всіх зірок, і, наскільки мені відомо, клуб жодного рішення не ухвалював – все як завжди.

Що стосується травм – я не фахівець, але це, безумовно, викликає занепокоєння, адже команда протягом усього сезону страждає від м'язових пошкоджень. Інтенсивність матчів, особливо за останній місяць-півтора, була дуже, дуже високою. Але ми, звичайно, повинні знайти пояснення, вдосконалюватися і намагатися цього уникати, тому що команда поступово виснажується через травми", – цитує ESPN Маскерано.

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