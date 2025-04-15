Після звільнення Педро Кайсіньо з посади наставника Сантоса боси клубу провели переговори з Тіте, Луїшем Каштру і Дорівалом Жуніором. Як інформує ESPN Brazil, вони ні до чого не привели. Таким чином, керівництву клубу довелося шукати нові варіанти.

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І Сантос знайшов їх. Згідно з джерелом, "біло-чорні" вийшли на Хорхе Сампаолі, який 1 лютого був звільнений з Ренна. Повідомляється, що аргентинець у понеділок, 14 квітня, провів зустріч із керівництвом Сантоса, зокрема з президентом Марсело Тейшейрою і його сином Марсело Тейшейрою Фільо. Початкові обговорення були вельми позитивними, хоча угоду поки що не досягнуто.

Раніше Сампаолі вже тренував Сантос у період з 2018 по 2019 рік.

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