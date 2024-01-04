Новий спонсор Челсі викликав багато питань через співпрацю з країною-терористкою.

Керівництво лондонців уклало нову спонсорську угоду з BingX, криптовалютною компанією, яка описує себе як "стійкого прихильника російської криптовалютної спільноти". Про це повідомляє Telegraph.

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Контракт передбачає, що логотип компанії буде на рукавах футболок лондонського клубу до кінця поточного сезону, а з кампанії 2024/25 з'явиться на тренувальній формі лондонців. Челсі від угоди з BingX має отримати близько 10 мільйонів євро.

Наприкінці листопада минулого року керівництво BingX з гордістю вихвалялося своїми зв'язками з Росією. Компанія брала участь у Moscow Tech Week, що стало, за словами прес-служби, "визначною подією".

"Метою заходу було підкреслити широкі можливості, які BingX пропонує своїм користувачам, позиціонуючи себе як надійну і новаторську біржу на російському ринку. Орієнтуючись на задоволення унікальних потреб місцевої аудиторії, BingX зарекомендувала себе як стійкий прихильник російської криптовалютної спільноти", – наводить заяву компанії англійське видання.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну англійська Прем'єр-ліга призупинила свої угоди з Росією щодо трансляцій, а російський бізнесмен Роман Абрамовіч продав Челсі Тодду Бьолі.

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