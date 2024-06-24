Центральний захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток перейшов в Остін, повідомляє офіційний техаського клубу.

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29-річний оборонець підписав з представником МЛС контракт до кінця сезону-2027 з опцією продовження ще на рік. Сума трансферу не повідомляється.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра, в якому і розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Волинь (в оренді), Зорю та хорватський Хайдук. У січні 2020-го повернувся у дніпровський клуб. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро. Нині Олександр перебуває у таборі збірної України, де готується до вирішальної битви з Бельгією за вихід в 1/8 фіналу Євро-2024.

До слова, Остін йде у турнірній таблиці Західної конференції МЛС на восьмій сходинці.

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