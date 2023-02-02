Нападник збірної Гани Андре Айю опиниться в АПЛ, щоправда, не в тому клубі, де його очікували.

Ганця очікували в Евертоні, проте наступним клубом Айю стане Ноттінгем Форест, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Контракт буде розрахований на пів року, а приєднається форвард на правах вільного агента. Андре вже прибув до Великобританії, аби пройти медогляд. Додамо, що Айю-старший вже грав у АПЛ у складі Вест Хема та Суонсі, а за Крістал Пелас грає його рідний брат Джордан.

Останнім клубом 33-річного форварда був Аль-Садд, куди його запрошував ще Хаві Ернандес. За катарців Айю відіграв 39 поєдинків, у яких забив 22 голи. Сторони нещодавно розірвали угоду.

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