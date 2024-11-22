Англійський Евертон оголосив про укладення багаторічного партнерства з українським брендом Nemiroff, що є одним із найбільших експортерів горілки в Україні та має понад 150 років історії.

Прес-служба Евертона повідомила про початок співпраці з українським брендом горілки – Nemiroff.

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Згідно з умовами угоди, Nemiroff стане офіційним преміум-партнером клубу. Співпраця передбачає взаємодію бренду з фанатами Евертона через унікальні та інтерактивні заходи. Також бренд отримає значну експозицію через LED-рекламу на полі та на великих екранах стадіону Goodison Park.

Варто зазначити, що це вже третій клуб АПЛ, який розпочав співпрацю з Nemiroff – раніше це зробили Астон Вілла (яка бере участь в Лізі чемпіонів цього сезону) та Вест Хем. Додамо, що у складі Евертона виступає і наш співвітчизник – Віталій Миколенко.

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