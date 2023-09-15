Новим власником Евертона стала компанія 777 Partners, повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначається, що американці викупили частку Фархада Мошірі, яка становила 94,1% прав на Евертон. Угода буде завершена в четвертому кварталі 2023 року, і все ще потребує схвалення регулюючих органів, у тому числі АПЛ, Футбольної асоціації та Управління з фінансового контролю.

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777 Football Group вже володіє кількома клубами по всьому світу. Це і Дженоа, за яку виступає Руслан Маліновський, Васко да Гама (Бразилія), Герта (Німеччина), Севілья (Іспанія), Стандард (Бельгія), Ред Стар (Франція), Мельбурн (Австралія).

До слова, Евертон наразі перебуває на дні турнірної таблиці, маючи лише 1 очко після 4 зіграних турів.

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