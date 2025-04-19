Франція. Ліга 2. 31-й тур

Кан – Мартіг – 0:3

Голи: Сове, 5, Менді, 17, Робен, 50

Мбаппе дізнався вердикт щодо участі в фіналі Кубка Іспанії проти Барселони – зірка Реала має пошкодження

Французький клуб, більша частина акцій якого належить нападнику Реала Кіліану Мбаппе, вилетів з Ліги 2 за три тури до кінця чемпіонату. Після 31-го матчу в Кана лише 21 очко і останнє місце в Лізі 3. Це їх перший виліт в третій дивізіон Франції з 1983 року.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе придбав акції Кана у 2024 році й став мажоритарним власником команди. Покупка клубу обійшлась зірці збірної Франції в приблизно 20 мільйонів євро.

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