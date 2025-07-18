Клуб Маліновського скасував матч з історичним суперником – в Італії побоялися бійки фанатів
Товариський матч Дженоа проти Кайзерслаутерна був скасований.
Уповноважений уряду провінції Тренто розпорядився заборонити контрольний матч між Дженоа і Кайзерслаутерном у зв'язку з "існуючою і безпосередньою загрозою громадському порядку". Про це інформує ANSA.
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Причиною заборони стали зв'язки між уболівальниками Кайзерслаутерна і Верони, які історично є запеклими суперниками Дженоа. Рішення було ухвалено після врахування інформації, отриманої в ході Технічної координаційної наради поліції та Провінційного комітету з громадського порядку і безпеки.
Дженоа передала список товариських матчів, запланованих на тренувальній базі в Моені, місцевим органам громадської безпеки Трентіно в червні. Боси "россоблу" здивовані прийнятим в останню хвилину рішенням і працюють над організацією товариського матчу з іншим суперником.
Нагадаємо, що Кайзерслаутерн є чотириразовим чемпіоном Німеччини. Останнє чемпіонство 1998 року під керівництвом Отто Рехагеля команда здобула за унікальних обставин – відразу після підвищення в класі. Цей випадок перший і на даний момент єдиний в історії німецького футболу.
У минулому сезоні Кайзерслаутерн посів сьоме місце у другій Бундеслізі.
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