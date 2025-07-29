Дженоа орендувала форварда Мілана Лоренцо Коломбо з опцією викупу за 10 млн євро.

Нападник Мілана Лоренцо Коломбо перейшов в Дженоа на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода передбачає опцію викупу контракту, яка за певних умов перетворюється на зобов'язання викупу.

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У минулому сезоні Лоренцо грав на правах оренди за Емполі Віктора Коваленка, забивши 7 голів і віддавши 2 результативні передачі в 43 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що кольори Дженоа захищає українець Руслан Маліновський.

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