Клуб Маліновського посилився форвардом Мілана – в минулому сезоні він грав з іншим українцем
06:00 - Читати іншою мовою
Дженоа орендувала форварда Мілана Лоренцо Коломбо з опцією викупу за 10 млн євро.
Нападник Мілана Лоренцо Коломбо перейшов в Дженоа на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода передбачає опцію викупу контракту, яка за певних умов перетворюється на зобов'язання викупу.
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У минулому сезоні Лоренцо грав на правах оренди за Емполі Віктора Коваленка, забивши 7 голів і віддавши 2 результативні передачі в 43 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, що кольори Дженоа захищає українець Руслан Маліновський.
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