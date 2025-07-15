Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з наставником команди Маноло Гонсалесом.

Культовий клуб Ла Ліги змінив власника – він стане партнером представника АПЛ

Повідомляється, що 45-річний фахівець підписав угоду до кінця сезону 2026/27 – за умови, що команда залишиться в Ла Лізі. Термін попереднього контракту фахівця закінчувався влітку 2026 року.

У сезоні 2024/2025 команда посіла 14-те місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 42 очки. Під керівництвом Гонсалеса у всіх турнірах Еспаньйол здобув 18 перемог, зіграв внічию 18 матчів і зазнав 20 поразок.

У квітні Гонсалес був визнаний найкращим тренером місяця в Ла Лізі. Він працював в системі клубу з 2023 року, а у 2024 році очолив основну команду.