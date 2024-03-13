У середу, 13 березня, Мель офіційно заступив на посаду головного тренера Альмерії. Він змінив Гаїску Гарітано, який погодився достроково розірвати контракт. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Мель підписав контракт до кінця сезону. Він керуватиме "червоно-білими" в 10 матчах чемпіонату Іспанії, які залишилося зіграти. Попереднім місцем роботи Пепе був грецький ОФІ. На чолі цієї команди іспанський фахівець провів лише 12 матчів. У них вона зазнала 8 поразок, здобула 3 нічиї і всього лише одну перемогу.

Мель відомий своєю роботою в таких клубах, як Мурсія, Тенеріфе, Хетафе, Алавес, Райо Вальєкано, Бетіс, Депортіво, Лас-Пальмас і Малага. Він уже працював в Альмерії – з червня 2004 по листопад 2006 року.

Після 28 турів чемпіонату Іспанії Альмерія безнадійно замикає турнірну таблицю. В активі команди всього лише 10 очок, вона жодного разу не перемогла в цьому чемпіонаті. Як зазначає Marca, метою Меля на кінець сезону стане здобути першу перемогу. Раніше Альмерію в цьому сезоні тренували Вісенте Морено і Гаїска Гарітано.

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