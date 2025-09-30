Валенсія подала до суду на творців фільму про Вінісіуса Жуніора. У стрічці порушено події 2023 року, коли під час гостьового матчу проти Валенсії в Ла Лізі бразилець зазнав образ з боку вболівальників. В одному з епізодів трибуна Местальї скандує "tonto" ("дурень") на адресу Вінісіуса, проте в субтитрах при цьому стоїть слово "mono" ("мавпа").

Як інформує AS, Валенсія подала позов до Netflix і продюсерської компанії Conspiraçao Filmes. Клуб має намір домогтися фінансової компенсації за посягання на честь. Крім того, Валенсія вимагає змінити "підтасовані" і "фальшиві" субтитри до деяких фрагментів фільму, а також включити в стрічку інформацію про розгляд справи судом.

Відзначається, що Валенсія раніше запитувала у Netflix виправлення в письмовій формі, але платформа проігнорувала лист клубу, у зв'язку з чим було прийнято рішення звернутися до суду.

