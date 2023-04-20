22 квітня у світі відзначають День Землі. Інтер Маямі, за який виступає український захисник Сергій Кривцов, вирішив долучитися до святкування і нагадати людям про проблему забруднення океану.

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Американський клуб випустив спеціальну футболку у співавторстві з Adidas, а також провів фотосесію з дівчиною на дні океану поруч з акулами.

"Ми залучили підводного фотографа і професійного фрідайвера для створення реальних зображень з великою акулою-молотом, рифовими акулами і акулами-няньками, щоб привернути увагу до того, що нам потрібний здоровий, вільний від пластику океан із біорізноманіттям", – підписано відео у клубних соцмережах.

Нагадаємо, Інтер Маямі після 7-ми турів йде у турнірній таблиці Східної конференції на дванадцятій сходинці, набравши 6 очок. Кривцов взяв участь у всіх поєдинках команди, в яких забив 1 гол.

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