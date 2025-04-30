Агент Томаса Мюллєра Крістіан Ромберг заявив, що його клієнт поки не ухвалив рішення, де продовжить кар'єру. Керівництво Баварії відмовилося продовжувати контракт із 35-річним ветераном, який виграв із клубом усі трофеї, а також ставав чемпіоном світу в складі збірної Німеччини – влітку він залишить клуб.

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На Мюллєра вийшов головний тренер московського Динамо Марцел Лічка і спробував переманити його в столицю країни-окупанта. "Поки не варто розповідати про майбутнє Томаса і його нову команду. Динамо Москва? Навіть не хочеться говорити про це", – заявив агент Мюллєра в коментарі болотним ЗМІ.

Не будучи основним гравцем, Томас провів у Бундеслізі 27 поєдинків, у яких забив один гол. Ще тричі форвард відзначився в цьому сезоні ЛЧ.

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