За день до старту сезону в Австрії керівництво чинного чемпіона Зальцбурга відсторонило від роботи головного тренера Маттіаса Яйссле. Про це йдеться в клубній заяві на офіційному сайті.

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За два дні до старту сезону Яйссле заявив про бажання перейти в Аль-Ахлі – переговори тренера із саудівським клубом перебувають у завершальній стадії.

"Ми впевнені в тому, що тренер, який зайнятий пошуком нової роботи всього за два дні до початку такого важливого сезону, не повинен продовжувати роботу з командою", – зазначив генеральний директор Зальцбурга Штефан Райтер.

Яйссле тренував Зальцбург із 2021 року. Під його керівництвом команда двічі вигравала чемпіонат Австрії й один раз – Кубок країни. Перший матч нового сезону Зальцбург зіграє в суботу, 29 липня, з Альтахом.

Влітку склад Аль-Ахлі поповнився Едуаром Менді, Роберто Фірміно та Ріядом Марезом.

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