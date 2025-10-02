Наставник Лісного Олександр Рябоконь, який раніше тренував Десну, розповів про ситуацію в клубі Другої ліги.

Гармаш та Рибалка у складі ЛІсного / фото: ФК Лісне

– Олександре Дмитровичу, говорять, що у клубу Лісне фінансові проблеми, чи правда це?

– На жаль, так, правда. Є фінансові проблеми, є немаленькі заборгованості по заробітній платі гравцям, але ми всі разом вирішили, що перше коло точно дограємо.

– На гру проти Куликів-Білки команда поїде?

– Потренуємося, а потім, сподіваюсь, таки поїдемо до Львова. Пізніше щось будемо вирішувати: і тренерський штаб, і гравці, і керівництво. Будемо думати, як жити далі...

– Щодо заборгованості. Винні керівники ФК Лісне тільки гравцям чи й вам та вашим асистентам по тренерському штабу.

– І мені, і гравцям, і асистентам. Ми ж одна команда.

– За який термін часу вам винні: місяць – два?

– Заборгованість не маленька. Взагалі не хотілося б на цю тему розмовляти. Остогидли мені ці балачки....

– Розумію. А який мікроклімат у команді, зважаючи на такі от новини? Ніби й стартували у сезоні добре і тут таке...

– Погоджуюсь, що чемпіонат ми розпочали непогано. Команда у нас зібралась хороша, хлопці показують вдалу гру, досягаємо результатів і буде дуже прикро, якщо таку команду втратимо.

– То як з мікрокліматом?

– Та який... Від гри до гри будемо працювати, повторюсь, перше коло ми дограємо.

– Ваші головні зірки Гармаш та Рибалка лишаються у команді, зважаючи, що поки виступати треба задарма?

– Це наші лідери й від багато, що залежить. Поки працюють з нами, працюють на рівні.

– Не саботують і не бойкотують колишні зірки Динамо?

– Про бойкот не йдеться, Гармаш і Рибалка з нами, повідомив Олександр Рябоконь у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що Лісне також пробилося в 1/8 фіналу Кубка України, де має зіграти проти Чернігова 28 жовтня.

