Клуб Серії В нещодавно підірвав ринок підписанням Сеска Фабрегаса, а тепер залякує суперників цікавими відео.

"Це краще, ніж МЛС": Фабрегас приєднався до клубу Серії В

На правах оренди за Комо виступає нападник Альберто Черрі, але права на нього належать Кальярі. У першому турі нового сезону команди зіграють між собою. У відеоролику Комо зробив із Черрі щось на кшталт Годзилли, який виліз з озера, пройшовся вулицями міста і буквально "заліз" на стадіон через трибуну.

Додамо, що в минулому сезоні "озерні" були середняком Серії В, а Кальярі вилетів з еліти.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд