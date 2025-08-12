Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Альваро Морати. Іспанець був орендований у Мілана зі зобов'язанням викупу. За інформацією журналіста Маттео Моретто, сума повноцінного трансферу складе 10 мільйонів євро.

Мората жорстко розкритикував Галатасарай перед трансфером у команду Фабрегаса

Минулий сезон 32-річний форвард розпочинав у Мілані, але вже взимку його орендував Галатасарай. Мората виявився розчарований турецьким досвідом і поскаржився, що стамбульський клуб не заплатив йому частину зарплати, близько 600 тисяч євро.

Мората вигравав чемпіонат Європи 2024 року у складі збірної Іспанії.

