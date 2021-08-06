Черкаський клуб ЛНЗ, який лише цього сезону дебютував у професіональному футболі, оригінально презентував нову форму.

Джорджина роздягнулась на яхті – нова порція провокації від гарячої дівчини Роналду

Для привернення уваги команда довірила презентацію екіпірування гарячій моделі. Дівчина чудово впоралась зі своїм завданням, залишивши вболівальникам яскраві кадри з новою формою черкаського колективу.

Після двох турів групи А Другої ліги ЛНЗ розташувався на 5-й сходинці з трьома очками.

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