Клуб Другої ліги запросив спокусливу модель для презентації форми – спекотний фотосет
06:30 - Читать на русском
Футбольний клуб ЛНЗ знає, як популяризувати свій бренд серед фанатів.
Черкаський клуб ЛНЗ, який лише цього сезону дебютував у професіональному футболі, оригінально презентував нову форму.
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Для привернення уваги команда довірила презентацію екіпірування гарячій моделі. Дівчина чудово впоралась зі своїм завданням, залишивши вболівальникам яскраві кадри з новою формою черкаського колективу.
Після двох турів групи А Другої ліги ЛНЗ розташувався на 5-й сходинці з трьома очками.
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