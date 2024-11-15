Команди Другої ліги завершили перше коло змагань і повернуться до гри лише у квітні. Деякі клуби вже розпочали роботу з переукомплектування гравцями на 2025 рік. Зокрема, прес-служба київського Локомотива повідомила про прощання одразу з 6-ма футболістами.

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Клуб залишили: захисники Данило Сидоренко і Владислав Блазунь, вінгери Едвард Кобак та Данило Янюк, хавбеки Богдан Мельник і Ярослав Доброхотов.

Цікаво, що більшість з цих гравців має серйозний досвід гри на високому рівні. Для прикладу, 22-річний Кобак встиг пограти за Дніпро, Шахтар, Минай, Металіст, хорватську Дубраву, польський Карпати Кросно та чорногорську Іскру. 29-річний Блазунь розпочинав у литовському Таурасі, а вихованець Шахтаря Сидоренко виступав за Інгулець та Колос.

Нагадаємо, Локомотив у турнірній таблиці групи Б Другої ліги йде п'ятим, набравши 17 очок. Від лідера – Колоса-2 – кияни відстають на 9 пунктів.

До слова, на початку року Локомотив постраждав від ракетної атаки росіян – була знищена клубна база, а збитки сягнули десятків мільйонів гривень.

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