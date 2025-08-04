Клуб Довбика позбувся історичного легіонера – оголошено новий клуб, презентація в стилі "Сімпсонів" (ВІДЕО)
Захисник Роми Сауд Абдулхамід перейшов у Ланс на правах оренди.
Як повідомляє офіційний сайт Ланса, Рома відправила правого захисника Сауда Абдулхаміда в оренду до французького клубу. Угода включає опцію викупу, яка становить 3 мільйони євро. Також Рома матиме право зворотного викупу.
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26-річного футболіста вже представили в новому клубі – відео-анонс було виконано у стилі мультсеріалу "Сімпсони".
Абдулхамід перебрався до Роми, за яку грає українець Артем Довбик, лише рік тому з Аль-Хіляля за 2,5 мільйона євро, однак закріпитися в основі "вовків" не зумів. За повний сезон він зіграв лише вісім матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею.
За інформацією французької преси, Рома також вела переговори з Тулузою, але трансфер зірвався через обмеження на кількість гравців поза ЄС у заявці. Абдулхамід увійшов в історію як перший гравець із Саудівської Аравії, який коли-небудь виступав у Серії А.
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