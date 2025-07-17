Рома зробила нову пропозицію за зірку Палмейраса Річарда Ріоса – колумбієць уже погодив особисті умови, клуб чекає відповідь до четверга. Рома підняла свою пропозицію до 27 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони бонусами.

Манчестер Юнайтед хоче перехопити у Роми "ідеального" півзахисника

Як повідомляє GOAL, ця сума майже повністю відповідає запиту бразильського клубу. Клуб із Серії А вже узгодив особисті умови з 24-річним гравцем і чекає на відповідь Палмейраса до вечора четверга. Рома відчуває впевненість у перемозі в цих трансферних перегонах, попри зацікавленість Манчестер Юнайтед, Вулверхемптона, Ноттінгем Фореста, Інтера та Бенфіки.

Ріос став одним із найгарячіших імен на ринку після вдалих виступів за Палмейрас у Клубному чемпіонаті світу-2025 та бразильській Серії A. Його контракт передбачає 100 мільйонів євро клаусули, однак Палмейрас готовий відпустити гравця за значно нижчу суму.

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