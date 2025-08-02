Рома офіційно оголосила про перехід центрального захисника Даніеле Гіларді. Гравець підписав довгостроковий контракт із Ромою, за яку виступає український форвард Артем Довбик – угода розрахована до 2030 року. Сума угоди склала 10 мільйонів євро.

Рома визначилася з гравцем-фаворитом у разі відходу Довбика

22-річний оборонець перебрався до римського клубу з Верони, за яку провів 24 матчі в Серії А у сезоні 2024/25.

Гіларді є вихованцем академії Фіорентини, а на професійному рівні також виступав за Мантову, Сампдорію та Верону. У 2023 році він брав участь у молодіжному чемпіонаті світу U-20, де Італія дійшла до фіналу, а нещодавно представляв збірну на Євро U-21 у Словаччині.

У новій команді він гратиме під 87-м номером.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно