– Якби перед стартом сезону вам сказали, що після перших 5 турів Кудрівка матиме 7 очок – ви б прийняли це?

– Коли ваші колеги брали інтерв’ю перед грою першого туру з Олександрією, то я тоді ще відповів на це запитання, я тоді ще сказав, що вірю у свою команду. Якщо після перемоги над Ворсклою в стикових матчах я ставив завдання адаптуватися, зберегти прописку, то перед першим туром я, спілкуючись з командою, сказав, що нас влаштує тільки максимальний результат у кожній грі.

На сьогодні ті залікові бали, які має команда – вона заслуговує на них. Думаю, надалі вона буде прогресувати. Я вважаю, що та кількість очок, яка є сьогодні – на цю кількість очок заслуговує команда.

– Пригадую ваше давніше інтерв’ю, можливо, десь не дослівно, коли ви говорили про амбіції Кудрівки вийти в єврокубки. Ви залишаєтеся з цією амбіцією, чи вже прийшло розуміння, що трішки ще потрібно почекати?

– Я не вважаю, що потрібно чогось чекати. Коли команда ставить перед собою максимальні завдання, вона прагне до них і вона обов’язково їх досягне – в цьому сезоні чи наступному.

Ці плани залишилися, ці плани є, і я впевнений, що ми обов’язково досягнемо і за рівнем гри, і в турнірній таблиці посядемо те місце, яке дає нам право грати в єврокубках, – сказав Солодаренко для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Кудрівка посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку команди 7 набраних балів після п'яти турів.

