Перевірка виявила 16 інфікованих осіб, з яких 14 – гравці, повідомляє офіційний сайт латвійського гранда.

Суарес підхопив коронавірус – солодка помста Барселоні тимчасово відкладена

Рига зупинила тренування і всім складом пішла на карантин. Нагадаємо, за столичну команду виступає українець Роман Дебелко, однак невідомо, чи він є серед заражених. Клуб найближчим часом надасть більш детальний коментар щодо ситуації.

Після 25 турів Рига впевнено очолює таблицю чемпіонату Латвії, випереджаючи РФШ на 9 очок.

Золоті 90-ті: Ребров у Шахтарі, Динамо потерпає від короля Ліберії, Чанов здихався светра СРСР і ще 27 фото старої школи