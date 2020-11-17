Клуб Дебелка опинився в коронавірусному апокаліпсисі – заразились відразу 14 гравців
11:47 - Читать на русском
Рига оголосила жахливі результати тестів на коронавірус.
Перевірка виявила 16 інфікованих осіб, з яких 14 – гравці, повідомляє офіційний сайт латвійського гранда.
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Рига зупинила тренування і всім складом пішла на карантин. Нагадаємо, за столичну команду виступає українець Роман Дебелко, однак невідомо, чи він є серед заражених. Клуб найближчим часом надасть більш детальний коментар щодо ситуації.
Після 25 турів Рига впевнено очолює таблицю чемпіонату Латвії, випереджаючи РФШ на 9 очок.
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