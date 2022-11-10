У сезоні 2021/22 42-річний Ліам Річардсон привів Віган Атлетік до золотих медалей у третьому дивізіоні. Тоді "латікс" зуміли виграти турнір, незважаючи на серйозну конкуренцію – Роттерхем та МК Донс відстали від Вігана лише на 2 та 3 очки відповідно.

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Однак у новому сезоні у Чемпіоншипі команда стартувала невдало, і Річардсон не зміг змінити ситуацію. Більше того, в останніх матчах ситуація лише погіршилася: Віган програв 6 з останніх 7 матчів у Чемпіоншипі. У зв'язку з цим керівництво клубу вирішило розлучитися з головним тренером, повідомляє ВВС.

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Найголовніше досягнення на посаді головного тренера Річардсон здійснив не на полі, а поза його межами. У листопаді на тренуванні Ліам врятував життя своєму підопічному, форварду Чарлі Уайку. В Уайка сталася зупинка серця, і саме Річардсон почав процес серцево-легеневої реанімації до того, як клубний лікар Джонатан Тобін приступив до своїх прямих обов'язків.

Що цікаво, у жовтні цього року Річардсон підписав із Віганом новий трирічний контракт.

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