Власник Шеффілд Юнайтед принц Абдулла погодив умови продажу клубу американському консорціуму на чолі зі Стівом Розеном за угоду вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це інформує The Telegraph. Остаточні частини угоди ще мають бути схвалені EFL, але є впевненість у тому, що Розен візьме на себе управління клубом.

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Передбачається, що сума угоди складе 105 мільйонів фунтів стерлінгів, а Розен також збирається купити готель поруч із домашнім стадіоном "червоно-білих" Брамалл Лейн. Американський бізнесмен може відвідати найближчий матч команди в рамках міського дербі.

Після 14 матчів Шеффілд Юнайтед посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

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