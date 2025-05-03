Завдяки успішній роботі в Реал Сосьєдаді Альгуасіль звернув на себе увагу багатьох клубів, серед них – Аль-Шабаб з Саудівської Аравії, повідомляє AS. Наразі команду, за яку виступає український воротар Георгій Бущан, очолює турецький тренер Фатіх Терім.

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Зазначається, що Аль-Шабаб зробив іспанському фахівцю фінансово вигідну пропозицію та готовий розпочати з ним перемовини влітку. Сам тренер наразі зосереджений на роботі з Реал Сосьєдадом та буде вивчати нові пропозиції після завершення сезону. Раніше повідомлялося, що мадридський Реал також задивляється на цього фахівця.

Нагадаємо, Іманоль Альгуасіль очолює баскський клуб впродовж останніх семи років, а загалом в структурі провів чверть століття. Наразі Реал Сосьєдад посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, в доробку команди 42 очки після 33-х турів. Аль-Шабаб перебуває на 6-й позиції у чемпіонаті Саудівської Аравії.

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