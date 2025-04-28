Вольфсбург хоче запросити Пріске на посаду головного тренера, інформує Kicker. Повідомляється, що з'являється все більше ознак того, що данець перебуває в центрі уваги "вовків", які наразі посідають 12-те місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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Зараз Вольфсбург тренує Ральф Хазенхюттль – він перебуває під тиском і, незважаючи на рік, що залишився до кінця контракту, схоже, збирається піти влітку.

Пріске був звільнений з Фейєнорда в другий тиждень лютого і відтоді залишився без клубу. Разом із роттердамською командою він громив Баварію і здійснював камбек з 0:3 у матчі з Манчестер Сіті.

Минулого літа Пріске прийшов у Фейєнорд на місце Арне Слота.

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