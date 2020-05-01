Клуб Бундесліги виявив три нові випадки коронавірусу – зупиняти тренування не збираються

Кельн не зміг уникнути поширення коронавірусу попри дотримання суворих заходів безпеки.

Обстеження гравців, тренерів та персоналу дали три нові позитивні тести, інформує офіційний сайт клубу.

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Кельн вирішив не розголошувати імена заражених, але зазначається, що у всіх трьох не було виявлено жодних серйозних симптомів. Їх відправлять на двотижневий карантин, а команда продовжить тренуватися в обмеженому режимі. У клубі переконані, що заходи безпеки цілком ефективні і більшого поширення хвороби можна уникнути.

Нагадаємо, Бундесліга може стати першим топ-чемпіонатом, який відновить матчі. Очікувалося, що це станеться 9 травня, але німецький уряд вирішив зачекати із затвердженням офіційної дати.

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